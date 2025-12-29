Este 29 de diciembre de 2025, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en el IBEX 35 con un precio de 3.44 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 2,430,796 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.17% en comparación con el día anterior, reflejando la situación actual del mercado en España.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. Esto sugiere una volatilidad en su valor, donde los incrementos no han logrado compensar las caídas, lo que podría generar preocupación entre los inversores sobre su estabilidad a corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 11.32%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.49%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La diferencia en estas cifras sugiere que, aunque la acción puede haber tenido fluctuaciones, su estabilidad reciente es un signo positivo para los inversores.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,72 euros el y un mínimo de 3,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.