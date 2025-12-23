La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles de Consumo Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 23 de diciembre de 2025 es de 15,83 euros y fijan un total de 44.036 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,35%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se observó en un solo día, lo que indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían influir en el comportamiento futuro de la acción.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 21.78%, mientras que su volatilidad anual es del 23.52%. Dado que el 21.78% es menor que el 23.52%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.

A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando reducir su huella de carbono y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.