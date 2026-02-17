Este 17 de febrero de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, se abren en el IBEX 35 con un precio de 17.10 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 22,859 acciones, lo que representa una ligera variación del -0.09% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 5 aumentos y 5 descensos. Esto indica una volatilidad en el mercado, donde los inversores han experimentado tanto ganancias como pérdidas, reflejando un comportamiento incierto en el valor de la acción. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 30.27%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.50%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha traído consigo una mayor incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,12 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol tiene una presencia global, operando en más de 30 países. La compañía se ha comprometido con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías limpias y renovables para reducir su huella de carbono.