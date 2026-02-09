Este 9 de febrero de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, se abren en el IBEX 35 con un precio de 16.72 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 109,326 acciones, lo que representa una variación del -0.45% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 5 descensos. Sin embargo, también se han registrado 4 aumentos, lo que indica cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se ha mantenido en un solo día, sugiriendo que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación en el valor de la acción. En la última semana, Repsol ha experimentado una volatilidad del 30.68%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 25.31%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Repsol ha estado sujeta a fluctuaciones más pronunciadas en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,8 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias. Además, cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países.