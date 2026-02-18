Este miércoles, 18 de febrero de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.1704 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,19%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 1.61%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a factores económicos recientes. Este comportamiento en la cotización podría ser un indicativo de confianza en la economía china, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 1.97%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.