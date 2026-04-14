ElEuro y yuan cotiza a 8.0294 CNY este martes, 14 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,73% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.2%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.77%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere un clima favorable en el mercado, impulsado por factores económicos recientes. El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la economía china podría estar en aumento, lo que a su vez podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad del yuan en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan ha sido del 8.41%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.91%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.