En la sesión de apertura de este martes, 17 de febrero de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.1688 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,35% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.85%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.07%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y podría verse afectada por factores económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de este crecimiento. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.09%, es menor que la volatilidad anual del 8.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.