Este martes, 10 de febrero de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.2274 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,26%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.37%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 5.55%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía. Este comportamiento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o políticas monetarias que están impulsando la demanda de la moneda. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.97%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.