Este lunes, 9 de febrero de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.2129 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,19%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.92%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía china. Este comportamiento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos recientes que han influido en la percepción del mercado. La tendencia sugiere un posible crecimiento en la actividad económica y una estabilidad en el entorno financiero. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.13%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.