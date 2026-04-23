En cuanto a productos de limpieza se refiere, los limpiadores industriales dominan los supermercados hace años, pero hay un producto que lleva décadas en las despensas de los hogares y que los expertos en limpieza han reivindicado como una de las alternativas más eficaces para el mantenimiento de los suelos: el vinagre blanco. Su acidez le otorga propiedades antibacterianas, desengrasantes y desodorizantes que ningún marketing ha conseguido superar en relación calidad-precio. La clave está en saber cuándo y cómo usarlo. Es importante matizar desde el principio que el vinagre no actúa como desinfectante de alto nivel. Puede reducir la presencia de bacterias y hongos en el uso cotidiano, pero no sustituye a productos específicos como la lejía cuando se requiere una desinfección profunda. Para el mantenimiento regular del suelo, sin embargo, es más que suficiente. La utilidad del vinagre en los pisos va más allá de limpiar la suciedad visible. En superficies de cerámica y porcelanato, disuelve la capa de opacidad que dejan otros limpiadores y devuelve el brillo sin necesidad de abrillantadores adicionales. Su acidez actúa también sobre la grasa acumulada en los suelos de cocina, los depósitos de sarro en zonas con mucho uso de agua y las marcas de calzado en pasillos y entradas. Como desodorizante, su mecanismo es distinto al de los ambientadores convencionales: en lugar de enmascarar los olores con fragancias artificiales, neutraliza las partículas responsables del olor a humedad, encierro o comida. El resultado no deja ningún aroma residual porque el olor propio del vinagre desaparece por completo en cuanto el suelo se seca. No es necesario usar vinagre en cada fregada. Los expertos en limpieza señalan tres momentos en los que su uso marca una diferencia real: en la limpieza profunda semanal, cuando se añade medio vaso de vinagre blanco al cubo de agua tibia; después de cocinar, para eliminar la película invisible de grasa que queda en el suelo tras freír; y en días de lluvia o época húmeda, cuando la humedad favorece la aparición de bacterias y el olor a encierro. Hay superficies, no obstante, en las que el vinagre no debe usarse bajo ningún concepto: la madera sin tratar o encerada, el mármol y el granito son sensibles a su acidez y pueden sufrir daños irreversibles. Tampoco debe mezclarse con lejía, combinación que genera un gas tóxico peligroso para la salud, ni con productos de limpieza comerciales que ya contengan componentes químicos fuertes. La proporción correcta es media taza de vinagre blanco en un cubo de agua tibia. El agua caliente disuelve mejor la grasa y potencia el efecto del vinagre. Hay que escurrir bien la mopa o el trapo antes de pasarlo, porque el exceso de líquido deja vetas al secar. No hace falta aclarar con agua limpia después: el olor desaparece solo al secarse la superficie. Para intensificar el efecto desodorizante, especialmente en entradas y baños, puede añadirse unas gotas de aceite esencial de lavanda o limón al cubo antes de fregar. Y para zonas con grasa acumulada o suciedad resistente, la combinación de vinagre con bicarbonato sódico genera una reacción efervescente que desprende la mugre sin dañar la superficie.