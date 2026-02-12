Este jueves, 12 de febrero de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.1962 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,24%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.31%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 4.26%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía china, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.29%, es menor que la volatilidad anual del 8.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.