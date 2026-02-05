En la sesión de apertura de este jueves, 5 de febrero de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.1915 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,07% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -1.47%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 4.47%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 5.45%, es menor que la volatilidad anual del 8.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.