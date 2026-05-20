Este miércoles, 20 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 82.235 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,48%.

La cotización del euro frente al rublo ruso ha caído, con un -3.8% en la última semana y un -11% en el último año, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, evidenciada por un incremento constante en su valor durante 14 jornadas consecutivas. Este crecimiento continuo refleja una recuperación en la confianza del mercado hacia la moneda.

Sin embargo, a medida que se analiza esta tendencia, también es importante considerar los factores externos que podrían influir en futuros cambios. La estabilidad en la cotización del rublo podría mantenerse si se conservan las condiciones actuales, aunque cualquier alteración en el contexto económico podría revertir estos avances.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 11.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.33%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,2 RUB, según los últimos datos registrados.