La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este miércoles, 20 de mayo de 2026 es de 16,95 euros y documentan un total de 7.488 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,12%.

Enagás S.A mostró un sesgo alcista en los últimos 10 días: subió en 7 sesiones y bajó en 3, con cuatro avances consecutivos al final que apuntan a un momentum positivo tras un inicio más volátil.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha registrado en un 10.33%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 22.00%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la menor volatilidad semanal sugiere menos variaciones en comparación con el comportamiento observado a largo plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos los gastos, se ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid y fundada en 1972, es el gestor técnico del sistema gasista español e integra el Ibex 35. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es principalmente la gestión de infraestructuras energéticas en España y, en expansión, proyectos de gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker ENG) y participa en corredores e interconexiones europeas clave.