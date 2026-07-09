Este jueves, 9 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.037 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,73%.

En el par EUR/RUB, la cotización retrocedió -1.56% en la última semana y acumula -11.31% en el último año, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva, continuando con el aumento observado en los días anteriores. Esta mejora refleja un crecimiento constante en su valor, destacándose frente a otras divisas.

El análisis de esta tendencia sugiere que hay un creciente interés en la moneda, impulsado por factores económicos favorables que pueden estabilizar su posición en el mercado.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso se ha situado en un 7.33%, lo que es menor que la volatilidad anual del 13.06%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.