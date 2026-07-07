Este martes, 7 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.653 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,51%.

En el mercado euro/rublo, la cotización mostró una variación de -0.59% en la última semana y de -11.23% en el último año, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, evidenciando un fortalecimiento en su valor en comparación con la semana anterior. Este ascenso se ha manifestado de manera clara, lo que indica un aumento en la confianza de los mercados.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos favorables podrían estar influyendo en la valorización del rublo, propiciando un ambiente más optimista entre los inversores.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso fue del 11.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 13.05%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.