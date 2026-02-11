En la sesión de apertura de este miércoles, 11 de febrero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 92.168 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,29% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un aumento del 1.97%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -1.19%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante que refleja una recuperación en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño anterior. El análisis de esta tendencia indica que factores económicos y políticos han influido favorablemente en la confianza de los inversores, lo que podría continuar impulsando el valor del rublo en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 5.45%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.