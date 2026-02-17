Este martes, 17 de febrero de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 90.915 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,06%. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.67%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -3.69%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere que el rublo ha recuperado parte de su valor, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 4.93%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.