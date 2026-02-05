Este jueves, 5 de febrero de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 90.025 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,67%. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una leve disminución del -0.04%, mientras que en el último año, la variación ha sido más significativa, con una caída del -3.57%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento consecutivo indica un clima de confianza entre los inversores y una posible mejora en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede verse afectada por factores externos e internos que podrían revertir el crecimiento actual. Un análisis más profundo de las condiciones económicas será crucial para entender la sostenibilidad de esta alza. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 9.06%, es menor que la volatilidad anual del 15.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.