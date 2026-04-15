ElEuro y dólar cotiza a 1.1791 USD este miércoles, 15 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,07% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.57%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.09%. Esto refleja una tendencia moderada en el valor del euro en relación al dólar en ambos períodos. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos y políticos que podrían influir en el futuro. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.93%, es menor que la volatilidad anual del 6.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.