ElEuro y dólar cotiza a 1.1608 USD este miércoles, 4 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,76% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -1.65%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -0.04%. La cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. La estabilidad de esta alza dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en la cotización en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.99%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.55%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.