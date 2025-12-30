En la sesión de apertura de este martes, 30 de diciembre de 2025, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1772 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una leve disminución del -0.1%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.81%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un reflejo de la confianza de los inversores.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habríamos observado una disminución en su cotización, lo que podría haber generado preocupación entre los actores económicos. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un indicador importante, ya que sugiere un equilibrio en la oferta y la demanda.

En resumen, la tendencia actual del dólar refleja un clima de optimismo en el mercado financiero.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 0.74%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.