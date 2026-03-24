ElEuro y dólar cotiza a 1.1596 USD este martes, 24 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,1% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.4%. Esto indica una ligera estabilidad reciente, a pesar de la tendencia a la baja en el largo plazo. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un reflejo de la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en función de factores económicos y políticos. Un análisis más profundo es necesario para entender las implicaciones a largo plazo de este aumento en la cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 6.5774643525021785 %, es menor que la volatilidad anual del 6.808855021241427 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.