Este martes, 3 de marzo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1633 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -1,07%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -1.54%, mientras que en el último año, su variación ha sido de un incremento del 0.3%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor. Este cambio sugiere un mayor interés y confianza en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda en el mercado. El análisis de esta tendencia indica que, si se mantiene, podría haber un impacto favorable en la economía local, ya que un dólar más fuerte puede influir en las importaciones y en la estabilidad de precios. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 8.03%, es mayor que la volatilidad anual del 6.57%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.