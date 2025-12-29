Este lunes, 29 de diciembre de 2025, elEuro y dólar cotiza a 1.1781 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,08%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.39%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de mayor confianza en la economía local.

La estabilidad en el mercado y la demanda creciente por el dólar han contribuido a esta alza, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan las condiciones económicas para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.