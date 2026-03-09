En la sesión de apertura de este lunes, 9 de marzo de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1537 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,12% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.65%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -2.11%. Esto refleja una tendencia a la baja en el valor del euro en relación con el dólar en ambos períodos. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores que influyen en esta situación será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.35%, es menor que la volatilidad anual del 6.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.