ElEuro y dólar cotiza a 1.1804 USD este jueves, 19 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,13% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.48%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.2%. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, continuando con el aumento que se ha observado en los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto indicaría una disminución en la confianza de los inversores. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también podría reflejar un equilibrio en el mercado, donde la oferta y la demanda se mantienen constantes. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.33%, es menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.