La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este viernes, 5 de diciembre de 2025 es de 3,99 euros y documentan un total de 56.071 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,45%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos. Sin embargo, también se registraron 4 descensos, lo que indica cierta volatilidad en su desempeño. La estabilidad se mantuvo en un solo día, sugiriendo que, a pesar de las fluctuaciones, la acción ha tenido más días de crecimiento que de caída.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 18.25%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 22.70%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una menor variación en su precio reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,11 euros el y un mínimo de 2,38 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.