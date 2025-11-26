Este 26 de noviembre de 2025, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.94 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 70,977 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.70% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de la acción en el mercado español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se han registrado cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad en algunos momentos indica que, a pesar de las caídas, hay interés por parte de los inversores.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 21.36%, lo que es menor que la volatilidad anual del 23.23%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor variación en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.