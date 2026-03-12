Este 12 de marzo de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.68 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 57,430 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.43% en comparación con el día anterior, lo que refleja la situación actual del mercado para la empresa. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con siete descensos y solo tres aumentos. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría indicar una falta de confianza por parte de los inversores en el corto plazo. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 20.74%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.68%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor variación en comparación con el promedio anual. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como a la gestión de activos. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre cuenta con filiales en más de 40 países y es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.