En el mercado euro–libra esterlina, la cotización subió 0.39% en la última semana, pero en el último año presenta una variación de -2.29%, lo que indica un rebote reciente dentro de una tendencia anual negativa.

En la sesión de apertura de este viernes, 21 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8568 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedalibra muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un crecimiento continuo. Este movimiento ascendente sugiere que los inversores están mostrando un mayor interés y confianza en la moneda.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que a lo largo de la semana pasada, la cotización de la monedalibra había estado en un rango más estable. Este cambio repentino podría estar influenciado por factores económicos o políticos recientes.

En resumen, la tendencia actual indica un aumento en el valor de la monedalibra, lo que podría ser señal de una recuperación en la confianza del mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.90%, es menor que la volatilidad anual del 3.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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