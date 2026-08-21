La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 21 de agosto de 2026 en México es de 19.78 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.82 pesos y un mínimo de 19.8 pesos.

La cotización del euro avanzó levemente en la última semana (0.69%), pero en el último año acumula una caída de -7.45%, lo que indica una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días, el Euro mostró una fase inicial de cinco jornadas de caídas, seguida por cuatro de recuperación y un cierre con nuevo retroceso; el balance neto sugiere una leve tendencia bajista pese al repunte intermedio.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.17%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 5.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un -1 de +3. Esto indica un crecimiento constante en su valor frente a otras monedas, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea en el mercado internacional.

En contraste, la tendencia de los días previos había sido negativa, con un -1 de -2. Esto refleja un periodo de devaluación que los inversores habían estado monitoreando con preocupación. El análisis sugiere que la reciente recuperación del Euro podría ofrecer nuevas oportunidades para los comerciantes y una mayor confianza en la economía de la zona euro.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos, casas de cambio y centros cambiarios autorizados; verifica su registro ante la CNBV y en el SIPRES o el Buró de Entidades Financieras de la CONDUSEF. Compara tipo de cambio y comisiones antes de entregar el dinero, confirma el monto neto a recibir, evita cambistas en la calle y, si puedes, evita módulos de aeropuerto por sus tipos menos favorables; prefiere sucursales concurridas y en horarios de oficina.

Solicita y conserva tu recibo con tipo de cambio y comisión, cuenta y revisa los billetes frente al cajero (incluidas medidas de seguridad) y no aceptes presiones. Si usas cajeros, hazlo dentro de bancos, cubre tu NIP y limita el efectivo que transportas; considera tarjetas con bajas comisiones por tipo de cambio. Para montos altos, lleva identificación, conoce los límites y reportes antilavado vigentes y guarda comprobantes por si requieres aclaraciones ante tu banco o la CONDUSEF.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.