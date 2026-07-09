La cotización del euro frente a la libra esterlina muestra una tendencia bajista, con un cambio semanal de -0.54% y una variación anual de -2.04%.

Este jueves, 9 de julio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8519 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,09%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un aumento notable en su valor. Este cambio sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores hacia esta moneda en el corto plazo.

El análisis de esta tendencia indica que, si se mantiene, podría favorecer un aumento adicional en la demanda de la libra, impulsando su crecimiento en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.40% comparada con la volatilidad anual de 3.61%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.