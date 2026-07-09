El euro cotiza a 20.06 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 9 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.43%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.08 pesos y un mínimo de 20.07 pesos.

En la última semana, la cotización del euro avanzó 0,52%, pero en el último año acumuló -7,79%, lo que sugiere debilidad pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro registró un avance moderado: tras un arranque a la baja encadenó tres subidas, alternó movimientos, sufrió una corrección de dos jornadas hacia el final y cerró con impulso, con saldo ligeramente positivo.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 5.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 5.59%.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, dado que el dato de los últimos dos días consecutivos ha sido 1. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo cual es una buena señal para los inversores.

Además, esta tendencia favorable sugiere un crecimiento en la demanda del Euro, lo que podría influir en una mayor estabilidad en su cotización a corto plazo.

El continuo incremento del Euro puede ser un indicativo de un fortalecimiento económico en la zona euro.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.