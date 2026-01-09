La cotización de las activos de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este viernes, 9 de enero de 2026 es de 18,94 euros y documentan un total de 244.654 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y solo 2 descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, la estabilidad en 2 ocasiones indica que la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores. En general, el desempeño reciente refleja un interés creciente por parte de los accionistas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 9.15%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 15.99%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 19 euros el y un mínimo de 18,62 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.

La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.