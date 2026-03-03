Este 3 de marzo de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 19.42 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 715,438 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.97% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de la compañía en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo tres descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, se mantuvo estable en un día, lo que indica cierta resiliencia en su valor. En general, la acción parece estar en una fase de recuperación. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 20.51%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.34%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto período. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una mayor incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,35 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.