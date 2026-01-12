Este lunes, 12 de enero de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Iberdrola (IBE)se negocian a 18,58 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 245.401. Esta cifra refleja una variación del 0,73% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 3 descensos, además de 2 días de estabilidad. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque los descensos indican cierta volatilidad que podría ser motivo de análisis para los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se ha situado en un 13.42%, lo que es menor que la volatilidad anual del 16.10%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una menor variación en sus precios y una mayor predictibilidad en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,74 euros el y un mínimo de 18,37 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.

La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.