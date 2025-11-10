En la apertura de mercados de este lunes, 10 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 17,66 euros y registran un volumen de 196457 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,09% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con cinco días de descenso y solo tres de aumento, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. Además, la estabilidad en dos días indica que, a pesar de las caídas, hay momentos en los que la acción ha logrado mantener su valor. Esta situación podría reflejar incertidumbres en el sector o factores externos que afectan la confianza de los inversores.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 10.72%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.92%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,8 euros el y un mínimo de 12,79 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de energía a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la modernización de infraestructuras eléctricas. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.