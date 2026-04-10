Este 10 de abril de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el mercado español con un precio de 38.26 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 21,990 acciones, lo que representa una variación del -0.44% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en la mayoría de los días, aunque también experimentó una caída al inicio. Esto sugiere una recuperación en el interés de los inversores, a pesar de la fluctuación inicial. La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 15.40%, mientras que su volatilidad anual es del 21.35%. Dado que el 15.40% es menor que el 21.35%, se puede concluir que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,43 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.