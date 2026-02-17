Este martes, 17 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 31,84 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 14.505. Esta cifra refleja una variación del 0,63% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 5 ocasiones y una caída en 3, mientras que se mantuvo estable en 2 días. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque las caídas indican cierta volatilidad. La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 20.67%, lo que es superior a la volatilidad anual del 18.87%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Endesa ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su comportamiento más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 32,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.