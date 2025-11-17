Este lunes, 17 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) se negocian a 31,91 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 53.215. Esta cifra refleja una variación del -0,72% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 4 descensos. A pesar de las fluctuaciones, la acción logró mantener un equilibrio en su desempeño, lo que sugiere una posible estabilidad en el interés de los inversores.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 9.22%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 18.34%. Dado que el 9.22% es menor que el 18.34%, se puede concluir que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 32,2 euros el y un mínimo de 20,12 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.Con una fuerte presencia en el mercado español y en otros países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.