La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 5 de febrero de 2026 es de 30,88 euros y documentan un total de 44.748 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -1,5%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que podrían indicar intentos de recuperación. La estabilidad en ciertos días no ha sido suficiente para contrarrestar la tendencia general. En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 18.45%, lo que es menor que la volatilidad anual del 18.84%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su precio reciente. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 31,35 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.