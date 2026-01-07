En la apertura de mercados de este miércoles, 7 de enero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 13,47 euros y registran un volumen de 23424 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esta situación sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 11.45%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 16.93%. Dado que el 11.45% es menor que el 16.93%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,47 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.