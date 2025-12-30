La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este martes, 30 de diciembre de 2025 es de 13,12 euros y documentan un total de 43.061 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,27%.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde a pesar de algunos repuntes, la presión a la baja ha predominado, lo que podría indicar incertidumbre entre los inversores.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 6.71%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 16.91%. Dado que el 6.71% es menor que el 16.91%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,92 euros el y un mínimo de 10,83 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.

Además, Enagás se involucra en proyectos de energías renovables y sostenibilidad, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también juega un papel clave en la transición hacia un modelo energético más limpio, promoviendo el uso del hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas.