Este lunes, 27 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,92 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 35.260. Esta cifra refleja una variación del -0,18% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Enagás S.A. comenzó al alza, encadenó tres retrocesos, repuntó durante cuatro sesiones y cerró con dos caídas; el balance global es neutral y refleja un corto plazo volátil con tramo central favorable. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 13.13%, mientras que su volatilidad anual alcanza el 23.15%. Dado que la cifra de 13.13% es menor que el 23.15%, esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de gas en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.