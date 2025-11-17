En la apertura de mercados de este lunes, 17 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 14,14 euros y registran un volumen de 11637 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,32% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. A pesar de algunos repuntes, la presión a la baja ha predominado, lo que sugiere una posible inestabilidad en el mercado para la acción.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 9.60%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.98%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere un período de menor inestabilidad y fluctuaciones en el valor de sus acciones.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro del sector energético en Europa.