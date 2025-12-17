Este 17 de diciembre de 2025, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 10.25 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 201,114 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.84% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en el sector bancario español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en seis ocasiones y solo una disminución. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, con una estabilidad notable en los días restantes. La tendencia alcista podría indicar confianza de los inversores en la entidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 23.30%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 28.15%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,24 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.