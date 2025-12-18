En la apertura de mercados de este jueves, 18 de diciembre de 2025, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,28 euros y registran un volumen de 115713 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,29% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 3 descensos. A pesar de las caídas, la estabilidad en algunos días sugiere que el valor se ha mantenido relativamente sólido, lo que podría indicar confianza en el mercado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 24.62%, lo que es menor que la volatilidad anual del 28.13%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta tendencia sugiere una mayor confianza en la estabilidad de la entidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,32 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.