En la apertura de mercados de este viernes, 20 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18,36 euros y registran un volumen de 340016 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 2,48% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo tres de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan la confianza de los inversores. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 23.38%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 31.55%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,92 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.