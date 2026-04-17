La cotización de las activos de Servicios de gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este viernes, 17 de abril de 2026 es de 16,8 euros y documentan un total de 37.666 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,12%. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observa que la acción se mantuvo estable en algunos momentos, lo que sugiere cierta resistencia en el mercado. Sin embargo, las caídas predominantes podrían indicar una presión negativa que los inversores deben considerar. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en 14.32%, mientras que su volatilidad anual es de 22.93%. Dado que 14.32% es menor que 22.93%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía también tiene presencia internacional, operando en varios países y contribuyendo al desarrollo de infraestructuras energéticas a nivel global.